ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಕೇದರನಾಥಕ್ಕೆ ಬರಲಿ: ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಯೇತರ ಭಕ್ತರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇದರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೇದರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್ ದ್ವಿವೇದಿ, 'ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಬಯಸುವ ಹಿಂದೂಯೇತರರು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ–ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯು ಸಾರಾ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ತಾರೆಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೂಯೇತರ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಮಂತ್ ದ್ವಿವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2018ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಕೇದಾರನಾಥ್' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಸಾರಾ ಅವರು ಕೇದಾರನಾಥ ಹಾಗೂ ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಿಶೇಷ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಗಾಗಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.