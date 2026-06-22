ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ; ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ

<p>ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಟನೆಯ ‘ಅಯೋಗ್ಯ-2’ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೂನ್ 21ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ, ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಘಟನೆ ಏನು? </strong></p><p>ಜೂನ್ 21ರಂದು ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಅವರು ‘ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಣ್ಣವ್ರಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದವರೇ ಅಲ್ಲವೆ? ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? </p><p>ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವವರ ಕತೆ ಏನು? ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ , ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಬನ್ನಿ’ ಎಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ‘ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೇವಲ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಪರಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಸತೀಶ್</strong></p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸತೀಶ್, ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನನ್ನ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ಖುಷಿ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನನ್ನದಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ, ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೇಕು’ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>