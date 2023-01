ಲಂಡನ್‌ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಟ ಸತೀಶ್ ಶಾಗೆ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ

ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಲಂಡನ್‌ನ ಹೀಥ್ರೂ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಸತೀಶ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಶಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

I replied with a proud smile “because we are Indians” after I overheard the Heathrow staff wonderingly asking his mate”how can they afford 1st class?”

