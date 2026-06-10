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'777 ಚಾರ್ಲಿ’ ತೆರೆಕಂಡು 4 ವರ್ಷ; ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು...

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 11:44 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 11:44 IST
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777 Charlie ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಧರ್ಮ–ಚಾರ್ಲಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:777 Charlie ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಧರ್ಮ–ಚಾರ್ಲಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣ
777 Charlie ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಧರ್ಮ–ಚಾರ್ಲಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣ
Sandalwood777 CharlieRakshit Shetty

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