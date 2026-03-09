ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ವೃತ್ತಿನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್

<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ 'ಸುಬೇದರ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p> ‘ಸುಬೇದರ್’ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾ.5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 69 ವರ್ಷದ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಅರ್ಜುನ್ ಮೌರ್ಯ ಎಂಬ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ (ಸುಬೇದಾರ್) ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. </p>.Womens Day: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು; ನಟಿ ಅನಿತಾ ಭಟ್.<p>ಈಗ, ‘ಸುಬೇದರ್’ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಶ್ರದ್ದೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು‘ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನ, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಬೂ, ರಾಧಿಕಾ ಮದನ್, ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಆದಿತ್ಯ ರಾವಲ್ ಮತ್ತು ಫೈಸಲ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ನಟನೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಸುಬೇದರ್’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುರೇಶ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>