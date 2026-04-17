ಈಜುಪಟುವಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸಹೋದರಿ ಶಾಹೀನ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಶಾಹೀನ್ ಭಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ ಇಶಾನ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಶಾಹೀನ್ ಅವರು ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>38 ವರ್ಷದ ಶಾಹೀನ್ ಭಟ್ ಅವರು ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಶಾನ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜುಪಟುವಾಗಿದ್ದರು. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಮುಖ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>