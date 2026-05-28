‘ವಯಸ್ಸಾಯಿತು‘ ಎಂದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರಿ ಶಮಿತಾ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರಿ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಕಜ್ ಮಿಟ್ಟಲ್ ಎಂಬುವರು ಶಮಿತಾ ಅವರಿಗೆ 'ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹೊಳಪು ಈಗ ಇಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಶಮಿತಾ, 'ಹೌದು, ನಾನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಆಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮ. ದೈಹಿಕ ರೂಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಆಗಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಇರುವವರು ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.