ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ: ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪವನ್‌ ಕುಮಾರ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸಜನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದೇ 25ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸುಧನ್ ಜತೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ. </p>.ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು: ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಮನದಾಳ.PHOTOS | ಹಾಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ.<p>ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದರೆ, ಪವನ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಡೆದ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಯನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಣೆಯಲ್ಲಿ, ‘ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗದ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಖುಷಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ‘ಕೃಷ್ಣ’ ಚಿತ್ರ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ದರ್ಶನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ, ದಿಗಂತ್, ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಸೇರಿ ಹಲವರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>