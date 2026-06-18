ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ: ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪವನ್‌ ಕುಮಾರ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 6:00 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 6:00 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು: ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಮನದಾಳ
ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು: ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಮನದಾಳ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:PHOTOS | ಹಾಟ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ
PHOTOS | ಹಾಟ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ
Engagementsharmila mandre

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