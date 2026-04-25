ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೊ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ತಂಡವು ನಿನ್ನೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 24) ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೊ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 'ಭೈರತಿ ರಣಗಲ್' ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾ 2024ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ, ಅವರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ಬೇಲ್' ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 24) ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಂದೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದು. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.