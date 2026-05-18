‘ಜೋಗಿ’ ಕಥೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಮನಸೋತ ಶಿವಣ್ಣ

<p>ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಜೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ‘ಜೋಗಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ‘ಜೋಗಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವಣ್ಣ, ‘ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮ್ಸ್ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಳಗೆ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಶಿವಾದಿಸುವ ಚಿತ್ರಣ, ‘ಜೋಗಿ’ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಶಿವಣ್ಣನ ನೃತ್ಯ, ತಾಯಿ–ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಕೈ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಮಾದೇಶನ ಕಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗ, ಬಳಿಕ ರೌಡಿ ಆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವ್ವನ ಕೂಗು, ಮಾದೇಶ ಕೊನೆಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಾಯಿ ಬಳಿ ಬಾರದ ಚಿತ್ರಣ, ಮಗನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಮಾದೇಶನ ತಾಯಿ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಶವ ಎಂದು ಅರಿವಿರದೆ ಆ ಶವದ ಮುಂದೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವ ಮಾದೇಶನ ಚಿತ್ರಣದ ವಿಡಿಯೊ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>