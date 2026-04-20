ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ದೃಶ್ಯಂ–2’ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಠಕ್

ಹಿಂದಿಯ ದೃಶಂ–2 ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಠಕ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಶಿವಲೀಕಾ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಭಾನುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 19) ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 'ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಶಿವಲೀಕಾ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವಲೀಕಾ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ, ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಅನೇಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2020ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಇವರಿಬ್ಬರು, 2022ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2023ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದರು.