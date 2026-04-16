NYIFF : ಅಮಿತಾಭ್, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ‘ಶೋಲೆ’ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಶೋಲೆ' ಹಾಗೂ 'ಬೂಂಗ್' ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಅಮಿತಾಭ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ 'ಶೋಲೆ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು4K ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎನ್ವೈಐಎಫ್ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಮೇಶ್ ಸಿಪ್ಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ವೀರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಬಾರಿಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ 'ಬೂಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಎಎಫ್ಟಿಎ (ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವು ಮೇ 28 ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 15 ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.