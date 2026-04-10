ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಶೃತಿ ಹರಿಹರನ್‌ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಜ್ಜೆ

<p>ಮಗಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ತೆರೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ಬಿಡುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ಶೃತಿ ಹರಿಹರನ್ ‘ಹೆಡ್ಬುಷ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತೆರೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಉದ್ಯಮವೊಂದನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಶೃತಿ ‘ಸಿನಿಮಾ ರಂಜನೆ’ ಜೊತೆ ಮಾತಿಗಿಳಿದಾಗ...</p>.<p>‘ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಬಹಳ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಇದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ‘ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ‘ಹೆಡ್ಬುಷ್’ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಇದು ಬಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟೆ’ ಎಂದು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರವೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆ ಪಾತ್ರವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ‘ಯಾವುದೇ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ. ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು’ ಎಂದಿದ್ದಳು. ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ತಟ್ಟಿತು. ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ತಾಯ್ತನದಿಂದಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯಿತು. ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯೇ ಬದಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು, ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿತು. ಸದ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು ಶೃತಿ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು, ನಮಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಯಾವ ನ್ಯೂನತೆಗಳೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ, ಅಳುಕಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನಾದರೂ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಹೊರಳಿಸಿದ ಅವರು, ‘ನಾನು ಕೂಡಾ ‘ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ತಂಡ ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ಚೀತಾ’, ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಎನ್ಎಚ್ 66’ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸವಾಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ. 2015–16ರಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದವು. ಈಗ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಲಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನಸು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೂಡಿಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ‘ಸಮ ವೆಲ್ನೆಸ್’ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನಸನ್ನು ಸದ್ಯ ಬದಿಗಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವಿತ್ತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-51-248291445</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>