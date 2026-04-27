ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ: ಗಾಯಕ ಖೇರ್

ಮುಂಬೈ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಗಾಯಕ ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಅವರು 'ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಜೋಕರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಆಯೋಜಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖೇರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಾಡಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಖೇರ್ 'ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಕೇಳಿದಂತಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಗಾಯಕ ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. 'ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರನನ್ನು ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಬಳಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ. ಇದು ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಬೇಡಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕೆಡಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಶಿವ ಶಿವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ರುಸ್ತುಂ', 'ಕೃಷ್ಣನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.