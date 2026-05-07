ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ನಟನೆಯ ‘ಸಿಸ್ಟಮ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ

<p>ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ನಟಿಸಿರುವ ʼಸಿಸ್ಟಮ್' ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅಯ್ಯರ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೇ 22 ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ವಕೀಲೆಯಾಗಿ ನೇಹಾ ರಾಜವಂಶ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರಾಗಿ ಸಾರಿಕಾ ರಾವತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್, ಪ್ರೀತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ, ಆಶ್ರಿಯಾ ಮಿಶ್ರಾ, ಗೌರವ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಸಯಂದೀಪ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬವೇಜಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಮ್ಮಿ ಬವೇಜಾ, ಹರ್ಮನ್ ಬವೇಜಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಿತಾ ಬಾಲಿಗಾ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಸುಕುಮಾರ್, ತಸ್ನೀಮ್ ಲೋಖಂಡ್ವಾಲಾ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ʼಸಿಸ್ಟಮ್ʼ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>