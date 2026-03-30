ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್

<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರನ ಆಗಮನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ನಮಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ತಮ್ಮನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ವಾಯು ಕೂಡ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಿಸಿದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಜೀವ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ವರ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ಜತೆ 2018ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2022ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗು ವಾಯು ಕಪೂರ್ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ದಂಪತಿ, ಈಗ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>