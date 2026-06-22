ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಫಡಣವೀಸ್ ಪತ್ನಿ ಅವಮಾನ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ಫಡಣವೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. </p><p>ಪಾಪಾರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುವಾಗ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅಮೃತಾ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ದೃಶ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>. <p><strong>ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?</strong></p><p>ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾ ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ದಿವಿಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೂವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ಫೋಟೊಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು, ತಮಗೆ ಕೇವಲ ಅಮೃತಾ ಫಡಣವೀಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ದಿವಿಜಾ ಅವರ ಜೋಡಿ ಫೋಟೊ ಮಾತ್ರ ಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮೃತಾ ಅವರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಬಳಿ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.</p><p>ಅಮೃತಾ ಅವರ ಮಾತು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೇಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸರಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ–ಮಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಈ ರೀತಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’, ‘ನಟಿಯ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಜುಗರ ತರುವಂತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>