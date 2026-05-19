ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಜತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ; ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲೇ ಅವರ ನಟಿಯ ತಾಯಿ ಡಾ.ಸ್ವರ್ಣ ಲತಾ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹಾಗೂ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಫೋಟೊಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಅದೇ ಬೆನ್ನಲೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ತಿಲಕ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ವರ್ಣ ಲತಾ, 'ನನ್ನ ಮಗಳು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹಾಗೂ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಜನರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಕಥೆ. ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯದೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಳ್ಳು ಹಬ್ಬಿಸಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಆ ವೇಳೆ ಡಾ. ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು 'ತಿಲಕ್' ಹೆಸರಿನ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು 'ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.