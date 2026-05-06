ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ‘ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾದ ಜೆ.ಪಿ.ತೂಮಿನಾಡು

'ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾದ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ.ಪಿ.ತೂಮಿನಾಡು ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಪಿ.ತೂಮಿನಾಡು 'ಅಶೋಕ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ನಟರಾದ ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೂಮಿನಾಡು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ' ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೆ.ಪಿ.ತೂಮಿನಾಡು ಅವರು 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ', ಸೈಡ್ ಬಿ, 'ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ', 'ಕಥಾಸಂಗಮ' ಹಾಗೂ 'ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮಜಾ ಭಾರತ' ಕಾಮಿಡಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರು ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅಶೋಕನ ಪಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾರರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ 'ರಾಜ್.ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಅವರಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಅದನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಮಾದರಿ ಕಲಿತೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.