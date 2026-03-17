Kannada Movie: ಸೂಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೂಹಿ ಜೋಡಿ

ಸೂಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಜೂಹಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

'ಪವಿ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್', 'ತಲೈವಾ ತಲೈವಿ' ಹಾಗೂ 'ಸುಮತಿ ಒಲವು' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಜೂಹಿ ಇದೀಗ 'ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಥೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬರವಣಿಗೆಯೂ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ತುಡಿತ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಉಣಬಡಿಸಲಿದೆ' ಎಂದರು. 

ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನರ್ನಾಡ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ, ಭರತ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಂಗೀತ, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕಲನವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡ 40 ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.