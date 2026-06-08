ನಟ ಸಲೀಂ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ರಣಹದ್ದುಗಳಂತಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು: ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೆನನ್ ಕಿಡಿ

<p><strong>ಕೊಚ್ಚಿ:</strong> ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮಲಯಾಳ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಚಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಈ ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೆನನ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೆನನ್, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ರಣಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಟುಂಬ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ದುಃಖ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಕ್ಷಣ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ಗಳು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ರಣಹದ್ದುಗಳಂತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಶವದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಗ ತನಗೆ ಕೊಂಚ ಜಾಗ ಬಿಡಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅಳಲು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಕಿರುಚಾಡುವಂತಾಯಿತು. ನಾವು ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಈ ವಿಕೃತ ಹಪಾಹಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಜನರನ್ನು ಅವರ ದುಃಖದಲ್ಲಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಬಿಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವಿಕೃತಿ. ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ನಡೆ’ ಎಂದು ಸುಪ್ರಿಯಾ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಹಾಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಅಗಲಿಕೆ</strong></p><p>ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಅವರು, ಮಲಯಾಳ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಕಲಾಭವನ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ‘ಮೀಸಾ ಮಾಧವನ್’, ‘ಪುಲಿವಾಲ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ’, ‘ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಮೂಸಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧೀಮಂತ ನಟನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>