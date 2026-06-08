ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema

ನಟ ಸಲೀಂ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ರಣಹದ್ದುಗಳಂತಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು: ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೆನನ್ ಕಿಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 12:58 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 12:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೆನನ್ ಪೋಸ್ಟ್

ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೆನನ್ ಪೋಸ್ಟ್

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್‌
ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್‌
CinemaViral videofuneral

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT