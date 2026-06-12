‌ಕರುಪ್ಪು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಾಜಿಗೆ ಕಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಸೂರ್ಯ

<p>ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಟನೆಯ ‘ಕರುಪ್ಪು’ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ₹340 ಕೋಟಿಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಬಹು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ, ಸೂರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ವಿಡಿಯೊದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ‘ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕನಸು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನೇರವೇರಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ‘ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಸರ್, ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡ್ರೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕರುಪ್ಪುಸಾಮಿ ಎಂಬ ದೇವರ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>