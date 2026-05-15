‘ಕರುಪ್ಪು’ಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಡ್ರೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್

ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರವು ಇಂದು (ಮೇ15) ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 'ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಮಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 

 'ಕರುಪ್ಪು'ವನ್ನು ಡ್ರೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಭು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, 'ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 

'ಕಾಯುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಡವಾದಾಗಲೂ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ 'ಕರುಪ್ಪು'. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಥೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೇ 14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.