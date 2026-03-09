‘ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಸನ್ಸ್‌’ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ

<p>ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಲಯಾಳದ ‘ಕಾಂಗರೂ’ ರಿಮೇಕ್ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಟನೆಯ ‘ಕಾಂಗರೂ’ 2007ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಕಥೆಯ ಎಳೆಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದೊಂದು ರಿಮೇಕ್ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ಅವರೇ ರಚಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಥೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ ‘ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್’ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಸೂರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ ‘ರೆಟ್ರೊ’ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ಗೆ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಾಯಕಿ. ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೂರ್ಯ ಅವರ ‘ಕರುಪ್ಪು’ ಈ ವರ್ಷ ಏ.10ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>