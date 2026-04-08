ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ: ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹೋದರಿ

ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಾಣ'ದ ಟೀಸರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಮನ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಎಐ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 'ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಯಾರೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಮನ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಎಐ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ 'ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ರಾಮನು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ಗೌರವ, ಕರುಣೆ, ಘನತೆ, ಧೈರ್ಯ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ತೊರೆದರು. ವನವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ರಾಮನಾಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ಮನೋಭಾವ ಕಾಣುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು 'ಸುಶಾಂತ್ ಸರ್ ಇಂದು ಬದುಕಿದ್ದರೆ, ಅವರೂ ಸಹ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.