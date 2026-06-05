‘ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಿ’ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ

<p>ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಿ‘ ಕೂರಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘ಈ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಈ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆಚರಣೆ, ನಗು, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಡೆ. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ದೇವಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂಬ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆತ್ಮೀಯರು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಇರಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲು ತುಳಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಂತಹ ಪೂಜೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಆ ಕೋಣೆಗೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿದಾಗ ಕುಟುಂಬ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದೆವು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದಿದ್ದ ಗಿಡಗಳು ತಂಪಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿ ಹಿತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೇ ದೇವಿ ಪವಾಡ‘ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>