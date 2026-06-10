ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಬಳಿ ಪಳಗಿದ್ದ ತಮಿಳಿನ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕತೆ, ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರು.</p><p>ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅವರು, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಬಳಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೆಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ನನ್ನ ಗುರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. </p><p>16 ವಯತಿನಿಲೆ, ಸಿಗಪ್ಪು ರೋಜಕಲ್, ಮುಧಲ್ ಮರಿಯಥೈ, ಪುಧುಮೈ ಪೆನ್ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಟರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚೆನ್ನೈನ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತಿರಾಜ ಜೊತೆಗಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಒಡನಾಟ ನೆನೆದಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್, ‘ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರದ್ದು ಮಗುವಿನಂಥ ಮನಸು, ಅಸಾಧಾರಣ ಪಾರದರ್ಶಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಗಣಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಟರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ನನ್ನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ನಿನ್ನ ನಟನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತಿರಾಜ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇಳಯರಾಜ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮತ್ಯಾರೂ ಭರಿಸಲಾಗದಂತಹ ಬಂಧವಿತ್ತು. ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಇಳಯರಾಜ ಭಾರದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಇಳಯರಾಜ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಯ ಹಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಂಗಾಯ್ ಅಮರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p> <p>ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳ, ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಾತೀತ ಸಿನಿಮಾ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತೆಲುಗಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>