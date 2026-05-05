ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೊಶೂಟ್

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳರು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಫೋಟೊಗಳಿರುವ ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಫೋಟೊ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಗೂ ಸೀರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಭಾವುಟಗಳಿವೆ. ಈ ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚೆನ್ನೈ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡು ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಕೈಬೀಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷವು 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಬಳಿ ವಿಜಯ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.