ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ: ಜನನಾಯಗನ್‌ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಿ.ಧನಂಜಯನ್

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳುಳ್ಳ ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಿ.ಧನಂಜಯನ್ 'ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೆಚ್. ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಜನನಾಯಕನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾವು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರದ ತುಣುಕುಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಜಿ.ಧನಂಜಯನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚುವವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಸಿನಿಮಾದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹರಡದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋದ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಪಿತೂರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ.' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ, ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅನಾವರಣವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.