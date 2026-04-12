ಜನನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೋರಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಯಶ್ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್

ಖ್ಯಾತ ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನನಾಯಗನ್' ಸೋರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲೇ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಟಿಯರು ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜನನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>. <p>ಸಿನಿಮಾದ ಪೈರಸಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು 'ಪೈರಸಿ ಎಂಬುದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಜನನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಜನನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸೋಣ. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೈರಸಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ₹500 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನನಾಯಗನ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ₹200 - ₹250 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ನಟನಟಿಯರ ವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸೋರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.