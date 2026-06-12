ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ; 9 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ‘ಮೆರ್ಸಲ್’ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ

<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 2017ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ, ಅವರ ನಟನೆಯ ‘ಮೆರ್ಸಲ್’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡವು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಇದೇ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 52ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಸಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಮೆರ್ಸಲ್, ತಮಿಳಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್, ವೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾರನ್ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು, ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್, ಎಸ್.ಜೆ. ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ, ಚೆಂಗಲ್ಪೇಟೆ, ಕಾಂಚಿಪುರಂ ಮತ್ತು ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 100 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಸಲ್ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಕ್ತಾರ ಪಿಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಎನ್ಡಿಟಿವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಮೆರ್ಸಲ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಟ್ಲೀ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ತೆನಾಂಡಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 100 ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>