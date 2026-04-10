ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ವಿಚ್ಛೇದನ ಕುರಿತು ಮೌನಮುರಿದ ವಿಜಯ್

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ನಿಮಿತ್ತ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯ ಕೆಟಿಸಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿ ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಡಿಎಂಕೆಯು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಳಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರು 'ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪಕ್ಷಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಅವು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 'ನಿಜವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್' ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ನನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೀಳಿಸಲು ಎಸ್ಒಪಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಯಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇನ್ನೂ ಪತ್ನಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂದು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೂ ಸಹ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.