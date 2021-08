ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ, ಸಿಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಟೈಗರ್‌ ಶ್ರಾಫ್ ಅಬಿನಯದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ’ಗಣಪತ್‌’ ಸಿನಿಮಾ 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 23ರಂದು ಗಣಪತ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಟೈಗರ್‌ ಶ್ರಾಫ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Uski hategi to sabki fategi ⚡

Aarela hai #Ganapath, taiyyar rehna! #Ganapath in cinemas on December 23, 2022. #Ganapath23Dec2022https://t.co/PnghhaswnL@kritisanon @vashubhagnani #VikasBahl @jackkybhagnani @honeybhagnani @poojafilms #GoodCo

— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) August 21, 2021