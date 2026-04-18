ಯಶವಂತ್ ನಟನೆಯ ‘ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಸುಂದರಿ’ ಆಲ್ಬಂ ಹಾಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಯಶವಂತ್ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ 'ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಸುಂದರಿ' ಆಲ್ಬಂ ಹಾಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಾಡಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ(KFCC) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜಯಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಟ ಯಶವಂತ್ ಅವರು, 'ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಗೂ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಸುದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಹಾಡು ಯಶ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಹಾಡಿಗೆ ವಿನೀತ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ದಿನೇಶ್ ಲಕ್ಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸುಹಾಸ್ ಅಮೀನ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಈ ಹಾಡಿಗಿದೆ.