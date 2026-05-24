ವಿಜಯ್, ಅಜಿತ್, ಸೂರ್ಯ; ಮೂವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರೋ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಈಕೆಯಂತೆ!

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ: </strong>ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಮೂವರು ದಿಗ್ಗಜರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಈಕೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (ಲಿಯೋ):</strong> 2023ರಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 'ಲಿಯೋ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಜಯ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ತ್ರಿಷಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹605.90 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p><p><strong>ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ):</strong> ಆದಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, 2025ರ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ₹248.25 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಜಿತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿಷಾ ಅವರೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಸೂರ್ಯ (ಕರುಪ್ಪು):</strong> ಸದ್ಯ ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹200 ಕೋಟಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.</p><p>ಇನ್ನು, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ, 'ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ (ಲಿಯೋ), ಅಜಿತ್ ಅವರ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಕರುಪ್ಪು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತ್ರಿಷಾ' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅದಿತಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಒನ್ ಆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ಇದನ್ನು ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿ..</strong></p><p>ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾದ ವದಂತಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ತ್ರಿಷಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜೋಡಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ 'ಗಿಲ್ಲಿ', 'ತಿರುಪಾಚಿ', 'ಕುರುವಿ' ಮತ್ತು 'ಲಿಯೋ' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದೆ.</p>