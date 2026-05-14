‘ಉಪೇಂದ್ರ’ ರಿ- ರಿಲೀಸ್‌: ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗಿದೆ...

ಈಶ್ಮೈರಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ʼಉಪೇಂದ್ರʼ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿ- ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 25ನೇ ದಿನದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್.ಬಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 4ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 100 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶೋ ಮುಗಿದ ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ಶೋ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ 25ನೇ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನದಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ₹1ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದುʼ ಆಯೋಜಕ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ʼಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಧನೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸವುದು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕರೆತರುವುದು ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುವುದುʼ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶಿಲ್ಪಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.