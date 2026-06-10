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ಮುಖದ ಊತಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ,ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 4:59 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 4:59 IST
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