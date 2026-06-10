ಮುಖದ ಊತಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ,ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್

<p>ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಡುಪುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್, ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮುಖದ ಊತದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಗಿನ ಅವರ ಮುಖದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು 'ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಉರ್ಫಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ನೆಹರೂ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮೋದಿ: ಭಿನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ, ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳು.ಅಫ್ಗನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ: 11 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 12ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾವು. <p><strong>'ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್' ವದಂತಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ನಟಿ</strong></p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉರ್ಫಿ, ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮುಖದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನನ್ನ ಮುಖ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖ ಆ ರೀತಿ ಊದಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಲರ್ಜಿಯೇ ಮುಖದ ಊತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ!</strong></p><p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಊತಕ್ಕೆ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ತಪಾಸಣೆಗಳ ನಂತರ, ತಮಗೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳೆಂದರೆ ತೀವ್ರ ಅಲರ್ಜಿ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಉರ್ಫಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಉರ್ಫಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿಯೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.Mango Tips: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಖರೀದಿಗೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ.... <p><strong>ಸದ್ಯದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ರ:</strong></p><p>ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಈಗ ಹೊಸ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ</p><p><strong>ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ</strong>: ಬೆಕ್ಕಿನ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್:</strong> ಮುಖದ ಊತ ತಗ್ಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಸದೃಢತೆಗೆ ತೂಕ ಎತ್ತುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ</strong>: ಸಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉರ್ಫಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ಗೆ ಮರಳಿರುವ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾ X6', 'ದಿ ಟ್ರೇಟರ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಫಾಲೋ ಕರ್ ಲೋ ಯಾರ್' ನಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>