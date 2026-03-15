ನಟಿ ಮಧು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿಧನ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: 'ಸತ್ತೆ ಪೆ ಸತ್ತಾ', 'ಕರ್ಜ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮಧು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (71) ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಧೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಅವರು ಪುತ್ರ ಮನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>1970–90ರವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಧು ಅವರು, 'ಕಾಲಾ ಪತ್ಥರ್', 'ವಿಧಾತ', 'ಸಂಬಂಧ್', ಗುಲಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಅವರ 'ಹೀರೋ' ಚಿತ್ರದ 'ಲಂಬಿ ಜುದಾಯಿ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಧು ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಶಿವಾರಾ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದವು. </p>.