Chalapathi Rao: ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ನಟ ಚಲಪತಿ ರಾವ್ ನಿಧನ

ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ನಟ ಚಲಪತಿ ರಾವ್ (78) ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಷಕ ನಟ ಮತ್ತು ಖಳನಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಚಲಪತಿ ರಾವ್ ಅವರು 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಾದ ಎನ್‌ಟಿ ರಾಮರಾವ್, ಕೃಷ್ಣ, ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಂದಮುರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಜ್ಯೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌, ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಹಲವು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಪತಿ ರಾವ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಚಲಪತಿ ರಾವ್ ಅವರ ಮಗ ರವಿಬಾಬು ಕೂಡ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಲಪತಿ ರಾವ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಖಳನಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಕೈಕಲಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಆರು ದಶಕಗಳ ಸಿನಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷದ (ಟಿಡಿಪಿ) ಸಂಸದರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

Chalapathi Rao babai is very dear to me as a person and to my family as well. His sudden demise has come as an absolute shocker for our whole family. Words cannot explain this loss. May his family be blessed with the strength to go through this pain.

Om Shanti 🙏🏽

— Kalyanram Nandamuri (@NANDAMURIKALYAN) December 25, 2022