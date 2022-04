ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ನಟ ಬಾಲಯ್ಯ ನಿಧನ

ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲುಗು ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮನ್ನವ ಬಾಲಯ್ಯ (94) ಅವರು ಶನಿವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

1958ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1970ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅಮೃತಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಪಾರ್ವತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’, ‘ಇರುಗು ಪೊರುಗು’, ‘ಬೋಬಿಲಿ ಯುದ್ಧಂ’, ‘ಮಂಚಿ ಮನಿಷಿ’, ‘ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.



‘ಚೆಲ್ಲೆಲಿ ಕಾಪುರಂ’, ‘ನೇರಮು ಶಿಕ್ಷಾ’ ಮತ್ತು ‘ಊರಿಕಿ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾಟ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಯ್ಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನಟ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

Actor, MLA #NandamuriBalakrishna expressed his deepest condolences on the sudden demise of Veteran actor Shri #Balayya garu. pic.twitter.com/zdmHeBA143

Legendary Senior Actor,Writer,

Producer,Director,Raghupathi VenkaiahAwardee Sri M.Balayya garu is no more.#OmShanti 🙏🏻

I respect his writing works

ChelliliKapuram,NeramuSiksha

ChuttalunnaruJagratha films.

He acted in 300+ movies.His role in #AlluriSeethaRamaRaju is unforgettable. pic.twitter.com/ugjmjVPt0m

— Gopi Mohan (@Gopimohan) April 9, 2022