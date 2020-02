ಶಿಕಾರ ಸಿನಿಮಾ: ವಿಧು ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ಕತ್ತೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾರನ್ನು?

ಮುಂಬೈ: 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ಕುರಿತಾದ ಶಿಕಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಧು ವಿನೋದ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

'ತ್ರಿ ಈಡಿಯೆಟ್ಸ್‌‘ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನ ₹33 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಶಿಕಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಕೇವಲ ₹30 ಲಕ್ಷ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಸಂಪಾದನೆ ₹30 ಲಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಕತ್ತೆಗಳು' ಎಂದು ವಿಧು ವಿನೋದ ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Vidhu Vinod Chopra: 3 Idiots earned 33 crores on first day&we knew first day of #Shikara will be 30 lakh. I make a film in the memory of my mother for 30 lakh collection on first day&some people say I commercialised pain of Kashmiri Pandits. These people are donkeys. (11.2.20) pic.twitter.com/6X7O3otvqf