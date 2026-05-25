ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಬ್ಯುಸಿ: ‘ಕರುಪ್ಪು’ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ

<p>ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೂ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊರೆಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸದ್ಯದ ಸುದ್ದಿ. 2007ರಲ್ಲಿ ಭೂಲ್ ಭುಲಯ್ಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೋಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ‘ಹೇ ಬೇಬಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಸಂದಿತ್ತು.</p><p>ಇದೇ ತಿಂಗಳು ತೆರೆಕಂಡ ‘ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅಭಿನಯಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಅನೇಕರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೊದಲ ವಾರ ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.</p><p>ಈಗ ವಿದ್ಯಾ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಅನೀಸ್ ಬಾಜ್ಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವಿದು. ಇನ್ನೂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.</p><p>ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಶಿರೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕುಲದೀಪ್ ರಾಥೋಡ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ, ವಿಜಯ್ ರಾಝ್ ಹಾಗೂ ಸುದೇಶ್ ಲೆಹರಿ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ‘ಬೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ’ ಚಿತ್ರವು ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ‘ಹೈವಾನ್’ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರೀಗ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ನೀಗಿಸೀತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇದೆ. </p><p><strong>ಕರುಪ್ಪು ಕಲ್ಲು – ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಡಿ</strong></p><p>ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ತ್ರಿಷಾ ಅವರು ಇದ್ದುದು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಮಾನದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ. </p><p>‘ಕರುಪ್ಪು’ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವು ಮೇ 14ರ ಗುರುವಾರ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.</p><p>ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರ ತಕರಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಚಿತ್ರವು ನಲುಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.<br>ಆಮೇಲೆ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತು. ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ. ಅವರು ಹಾಗೂ ತ್ರಿಷಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಅಭಯಂಕರ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿದೆ.</p><p>‘ಆರು’ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಷಾ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p><p>‘32 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಅಡಿಗಡಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದವು. ಇನ್ನೇನು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಲೆದೋರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನೆಂದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಕೈಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬಾಲಾಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಟ ಧನುಷ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ಕರುಪ್ಪು’ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಂದಲೇ ₹7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>(ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರ ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಕರ ಕತೆ–ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾ ಓದಿ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>