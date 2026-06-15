<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: ತಾರಾ ಜೋಡಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಾವು ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆಲಂಗಾಣದ ತುಂಬನ್ಪೇಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತುಂಬನ್ಪೇಟ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಈ ದಂಪತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 180 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p> .ಸೋತರೂ ಗೆದ್ದರೂ ಶಿಸ್ತು ಬಿಡಲ್ಲ: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕಸ ಆಯ್ದ ಜಪಾನಿಗರು!.ಹೊರ್ಮುಜ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸುಂಕ ಮುಕ್ತ, ಒಪ್ಪಂದ ತಡವಾಗಲು ನೆತನ್ಯಾಹು ಕಾರಣ: ಟ್ರಂಪ್. <p>ʼನನ್ನ ತಂದೆ ಜನಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ತುಂಬನ್ಪೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕನಸನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ತೆಲಂಗಾಣದ ಅಚ್ಚಂಪೇಟ್ ಮಂಡಲದ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದ ಆ 180 ಮಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೋಷಿಸುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಕನಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>'ನಿಮಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಕನಸು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ 'ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.ರಾಮನಗರ ಶಾಸಕ ಹುಸೇನ್ಗೆ ಲಘು ಹೃದಯಾಘಾತ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು.ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿ. <p>ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ತುಂಬನ್ಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಜೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಸಿ ಮಾಡದೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, 2026 ಫೆಬ್ರುವರಿ 26ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>