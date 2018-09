ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪತಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ವಿಜಯ್‌ ಚಂದರ್‌ ಜೊತೆ

ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪತಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಜಯ್‌ ಚಂದರ್‌ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ನನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದ ನಟ ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪತಿ ಅಣ್ಣ ನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್‌ ಏರಲಿದೆ’ ಎಂದುದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ಚಂದರ್‌ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

I'm happy to announce that I'll be joining hands with My Favorite Hero Vijay Sethupathi Bro for my next with Vijaya Vauhini productions We're all set to roll in February! pic.twitter.com/34YRb5Q1zp

— vijay chandar (@vijayfilmaker) September 6, 2018