IPL ನಡುವೆ ‘ಧುರಂಧರ್–2’ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿರಾಟ್: ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಧುರಂಧರ್ –2 ಸಿನಿಮಾವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ತಾರಾ ನಟ ನಟಿಯರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ, ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಇಂದು ಧುರಂಧರ್–2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ, ನಾನು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೈಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ನಾಯಕ ರಣವೀರ್ ನಟನೆನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, 'ನೀವು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಟರೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಣವೀರ್ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ವಾವ್' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಧುರಂಧರ್–2 ಸಿನಿಮಾ, ಆಧಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹1,622 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.