'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಂಗಲ್' ಟ್ರೇಲರ್: ಚಿಂತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೈಜಾಕ್ ಎಂದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್

<p>ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಂಗಲ್' ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಟ್ರೇಲರ್, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.</p><p>ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇದೆ. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ವೆಲ್ಕಮ್' ಚಿತ್ರ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅವರ ಹಾಸ್ಯ, ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಬೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರೋಜ್ ಎ ನಾಡಿಯಾದ್ವಾಲಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 26ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು , ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, 'ಟೆನ್ಷನ್ ಔಟ್, ಜಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇನ್! ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಕ ಇಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟ್ರೇಲರ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಟ, ನಟಿಯರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಹಾಡು ಮಾಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>