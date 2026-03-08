Womens Day: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು; ನಟಿ ಅನಿತಾ ಭಟ್

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ..
ಎಲ್ಲಾ ದಿನವೂ ನಮ್ಮದೇ ದಿನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಯಾಕೆ?
ನಾವು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೊಂದು ದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಸ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ‘ನಾನು ಕೂಡ ಏನದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು’. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ‘ಓಶೋ’ ಯೋಗಾಸನ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಬಯಸುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಭೂಮಿ ಪಡ್ನೆಕರ್ ಅವರು ‘ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ‘ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.
ವೃತ್ತಿಬದುಕು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಸಿನಿಮಾರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಬದುಕು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೆಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ. ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತೀರಿಕೊಂಡ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲಾ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆ ಘಟನೆ ಆದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.
ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?
ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇರಬೇಕು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ತೇಜೋವಧೆ ಭಯದಿಂದ ಯಾರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಭದ್ರತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಿಗಬೇಕು. ನಟಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು.
ತಮ್ಮ ವೀವ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಯರ ವಿಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಧ್ವನಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದನಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ..
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರುವುದೇ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಉಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಠಿಕೋನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಉಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ.
ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು?
ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ನನಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಮಾನತೆ ಅಲ್ಲ. ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ನನಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಹರಿಯೊ ನದಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಆಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.