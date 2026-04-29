ಯಾದಗಿರಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು 'ಭಾರತ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ₹ 2 ಲಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ ₹ 1.5 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ₹1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಾಲ್ಕು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹ 50 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಳಸಿ nhrcshortfilm@gmail.com ಇಮೇಲ್ಗೆ ಜೂನ್ 30 ರೊಳಗೆ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದೂ: 011-24663281/24663367 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260429-30-1435812424