ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣ ‘ಅಲಿಬಾಗ್’ಬಳಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಟ ಯಶ್ ದಂಪತಿ

<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣ ಅಲಿಬಾಗ್. ಇಲ್ಲಿರುವ ‘ಕಿಹಿಮ್ ಬೀಚ್’ ಬಳಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ದಂಪತಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ‘ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್’ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ರಾಯಗಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮತ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ‘ಕಿಹಿಮ್ ಬೀಚ್‘ ಪಕ್ಕದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಶ್ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹24 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ₹1.44 ಕೋಟಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಗೂ ₹60 ಸಾವಿರ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸುಮಾರು 5,289 ಚದರ ಮೀಟರ್ (1.306 ಎಕರೆ ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 7ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ' ಎಂದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅನೇಕ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಕಡಲ ತೀರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಅಲಿಬಾಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿಬಾಗ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಶ್ ಜೋಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>