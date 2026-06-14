ʼಜೀವವೇ ಪ್ರೀತಿಸು ಜೀವ ಹೋಗುವಂತೆʼ ಹಾಡಿಗೆ ಯಶ್‌ ಜತೆಗಿನ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಧಿಕಾ

<p>ನಟಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ಯಶ್ ಜತೆಗಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಫೆಲಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊದ ಅಡಿಬರಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸ್ಫೆಲಿಗಳ ಜತೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡು, ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕಿ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ʼಜೀವವೇ ಪ್ರೀತಿಸು ಜೀವ ಹೋಗುವಂತೆʼ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ಫೆಲಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ವಿಡಿಯೊ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ʼನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕಿ ವಾಣಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣʼ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಅತ್ತಿಗೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್, ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>